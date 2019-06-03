05.06 05:13 MIGnews.com

Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Dragon has been released from the @Space_Station! Three departure burns are now underway → https://t.co/WUiXnPlJnD pic.twitter.com/MwV304oabQ — SpaceX (@SpaceX) June 3, 2019

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космический грузовой корабль Cargo Dragon от компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане, сообщили на странице SpaceX в Twitter.Это была 17 миссия компании SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию, а затем – обратно."Успешное приводнение подтверждено, завершена 17-я миссия SpaceX по доставке грузов на МКС и обратно", - говорится в сообщении.Также сообщается, что аппарат приводнился в 326 км к юго-западу от Лонг-Бич, что в Калифорнии.В SpaceX уведомили, что корабль доставил на Землю более 1,9 тонн груза и результаты ценных научных экспериментов с МКС.