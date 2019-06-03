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Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане 05.06 05:13   MIGnews.com

Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане

космический грузовой корабль Cargo Dragon от компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане, сообщили на странице SpaceX в Twitter.

Это была 17 миссия компании SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию, а затем – обратно.

"Успешное приводнение подтверждено, завершена 17-я миссия SpaceX по доставке грузов на МКС и обратно", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что аппарат приводнился в 326 км к юго-западу от Лонг-Бич, что в Калифорнии.

В SpaceX уведомили, что корабль доставил на Землю более 1,9 тонн груза и результаты ценных научных экспериментов с МКС.



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