05.06 05:13 MIGnews.com
Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане
космический грузовой корабль Cargo Dragon от компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане, сообщили на странице SpaceX в Twitter.
Это была 17 миссия компании SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию, а затем – обратно.
"Успешное приводнение подтверждено, завершена 17-я миссия SpaceX по доставке грузов на МКС и обратно", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что аппарат приводнился в 326 км к юго-западу от Лонг-Бич, что в Калифорнии.
В SpaceX уведомили, что корабль доставил на Землю более 1,9 тонн груза и результаты ценных научных экспериментов с МКС.
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