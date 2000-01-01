04.06 19:14 MIGnews.com

KLM показала "летающую гитару" - будущее авиации

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Нидерландская авиакомпания KLM поделилась своими планами по поводу нового самолета, который войдёт в их флот под названием «Flying-V». Этот самолёт будет иметь V-образную форму для лучшей устойчивости.Новый самолет также будет использовать на 20% меньше топлива по сравнению с Airbus A350 благодаря аэродинамической и более легкой конструкции. По данным авиакомпании, он может вместить в себя такое же количество пассажиров, как и их нынешний самолет Airbus, - 314 пассажиров.Самолет назван в честь электрической гитары Gibson Flying-V, используемой знаковыми музыкантами, такими как Джими Хендрикс и Кит Ричардс.Проекты были выпущены в рамках празднования 100-летия KLM с планами показать, каким будут выглядеть самолёты в конце этого года. В настоящее время проходят тесты нового дизайна для определения его эффективности.