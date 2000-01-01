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Израильские специалисты разрабатывают новейший БПЛА | Фото:04.06 14:25   MIGnews.com

Израильские специалисты разрабатывают новейший БПЛА

Во вторник израильская компания Aerospace Industries Ltd. (IAI) заявила, что представит на предстоящем Международном авиасалоне в Париже новую тактическую разработку, оснащенную самыми передовыми технологиями, информирует The Times of Israel.

В заявлении компании говорится, что новый беспилотный летательный аппарат, разработанный для осуществления тактических миссий, получил название T-Heron и является последней к этому времени моделью в линейке Heron.

В заявлении IAI также подчеркивается, что T-Heron обладает одним из самых высоких уровней безопасности и надежности полетов и устойчив к экстремальным погодным условиям.

Его двигатель Rotax поднимает дрон на высоту больше семи километров и развить скорость до 120 узлов.

Эксперты отмечают, что такой БПЛА можно использовать для одновременной транспортировки грузов в количестве до 180 килограммов.


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