Израильские специалисты разрабатывают новейший БПЛА

Во вторник израильская компания Aerospace Industries Ltd. (IAI) заявила, что представит на предстоящем Международном авиасалоне в Париже новую тактическую разработку, оснащенную самыми передовыми технологиями, информирует The Times of Israel В заявлении компании говорится, что новый беспилотный летательный аппарат, разработанный для осуществления тактических миссий, получил название T-Heron и является последней к этому времени моделью в линейке Heron.В заявлении IAI также подчеркивается, что T-Heron обладает одним из самых высоких уровней безопасности и надежности полетов и устойчив к экстремальным погодным условиям.Его двигатель Rotax поднимает дрон на высоту больше семи километров и развить скорость до 120 узлов.Эксперты отмечают, что такой БПЛА можно использовать для одновременной транспортировки грузов в количестве до 180 килограммов.