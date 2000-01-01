Apple предлагает пользователям новые программы вместо iTunes
Компания Apple заявила о намерении отказаться в новой операционной системе MacOS 10.15 от программы iTunes, сообщает The Verge.
Представители технологического гиганта рассказали на конференции для разработчиков WWDC, что теперь вместо iTunes пользователям будут предложены три отдельных приложения: "Подкасты", "ТВ" и "Музыка".
"Безопасность информации - фундаментальное право человека", - сказал во время презентации глава департамента программного обеспечения Грег Федериги.
По его словам, новые приложения имеют красочные боковые панели и меню, по которому проще ориентироваться.
"Новости о логине Apple вызовут беспокойство у конкурентов, особенно у гигантов индустрии", - отметил Бен Вуд из издания CCS Insight.
"Существующие сервисы авторизации дают способ легко авторизовываться с помощью одного и того же пароля по всей сети. Безопасность личных данных - тот фактор, на который будут напирать, чтобы создать контраст с Facebook и Google, - утверждает эксперт. - Это маркетинговый инструмент, который очень хорошо подходит к общей позиции Apple по безопасности данных".