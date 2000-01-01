Сейчас, чтобы поменять карточку сим в мобильном телефоне, уже не надо снимать заднюю крышку и вытаскивать аккумулятор, благо разработчики поняли, что это невыносимая архаика в мире, где у каждого по несколько номеров. Поэтому придуманы более быстрые способы замены, не ведущие к частичному разбору устройства. Один из относительно удобных методов – выдвижной лоток для чипа. Почему относительно? Потому что, чтобы извлечь симку, приходится пользоваться дополнительным инструментом – эджектором, или эжектором по-простому.
Похож он на модерновую скрепку, или даже на ту ужасную медицинскую штуку, которой раньше кололи пальцы, чтобы высосать в стеклянную трубочку немного крови. Это колечко или овал с хищно торчащим остриём, которым надо тыкать, нет, не в палец, в дырочку на боковой части смартфона рядом со слотом сим. Что-то оно там нажимает и выдвигается симка.
Эджектор (edgector) от Тинькофф Мобайл
Так повелось, что эти эжектора (или эжекторы?) всегда теряются, поскольку они маленькие и на вид пустяковые. А потом, когда надо вытащить симку, пользователь смарта с удивлением понимает, что ему придётся на свой страх и риск использовать совершенно посторонние предметы, чтобы выдвинуть лоток: иглы, скрепки, булавки, гвоздики. Отдельно эджекторы не продаются, если только из Китая заказывать, но кто будет месяц ждать, чтобы открыть лоток в смарте? В этом смысле крайне удачно смотрится комплектация стартового пакета Тинькофф Мобайл. В привычном бумажном конверте находится не только чип с пластиковой карточкой, но также заветный эджектор. Посмотрите еще, да, это прикольные наклейки, но о них в другой раз.
Такая приятная мелочь. Тинькофф Эджектор как бы намекает: «Выбрось свою старую карточку, я помогу сделать это безболезненно». И не врёт.
Старый номер – новый Тинькофф Мобайл
Так же как эджектор в комплекте с номером позволит быстро и удобно сменить симку, Тинькофф Мобайл поможет сменить старого оператора без особого ущерба, который обычно выражается в необходимости сообщить всем контактам свой новый номер. Теперь достаточно написать заявление, погасить, если имеются, долги у старого провайдера и через несколько дней происходит подключение к Тинькофф Мобайл. Приятно, что за такой шаг полагается не только приветственная смска, но 1000 рублей на связь бонусом. Еще можно добавить удвоение суммы первого пополнения счёта: до 3000 рублей всё будет умножено на два.
Красивый номер – не воля случая
Бывает, конечно, что получается случайно урвать относительно красивый номер у оператора «на шару». Но, если для абонента это имеет какое-либо значение, например иммиджевое, то лучше взять в свои руки то, что другие отдают на волю случая. У Тинькофф Мобайл реализован удобный инструмент поиска своего будущего номера: https://www.tinkoff.ru/. Есть просто небольшой список случайных красивых номеров, отсортированных по стоимости, но гораздо продуктивнее пользоваться поиском, куда забиваются любые цифры. Ведь запоминающийся номер может состоять не только из сплошных повторений шестёрок и девяток, это может быть дата рождения, памятный год, любые примечательные цифры, связанные лично с абонентом. Даже среди бесплатных номеров у Тинькофф Мобайл легко найти яркие и запоминающиеся комбинации.
Доставка номера на дом
Кстати, на сайте вы себе номер выбрали, на сайте и заказали его доставку. Всё. Сидим ждём курьера. Никаких походов в офис, можно не отрывать тапки от пола. В дальнейшем все вопросы будут решаться подобным методом. Быстрая связь с операторами, голосовая или чатом, причём без сложных и многогранных чёртовых автоответчиков, всё проще.
Полный контроль тарифа
Отдельно хочется сказать о системе формирования тарифа. Клиент набирает себе нужные опции, руководствуясь только своими потребностями, а не лавирует среди подводных камней тарифов с громкими названиями. В приложении Тинькофф Мобайл выбираются пакеты, ставятся бегунки на гигабайты и минуты, а сверху сразу отражается реальная цена. Просто и честно.