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Porsche 914 отмечает 50-летие | Фото: AFP05.06 00:24   MIGnews.com

Porsche 914 отмечает 50-летие

Легендарный двухместный спорткар Porsche 914 на днях отметил свое 50-летие, пишет портал RoadandTrack.com.

В воскресенье музей Porsche в Штутгарте пригласил сотни автолюбителей, чтобы вспомнить историю легендарного автомобиля.

Отмечается, что около 120 владельцев частных моделей 914 посетили специальную торжественную выставку "50 лет 914 - настоящий Porsche", приуроченную к этому событию.

Известно, что в 1969 году компания Porsche первой из немецких автопроизводителей выпустила на рынок серийный спортивный автомобиль со среднемоторной компоновкой.


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