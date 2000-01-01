05.06 00:24 MIGnews.com
Porsche 914 отмечает 50-летие
Легендарный двухместный спорткар Porsche 914 на днях отметил свое 50-летие, пишет портал RoadandTrack.com
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В воскресенье музей Porsche в Штутгарте пригласил сотни автолюбителей, чтобы вспомнить историю легендарного автомобиля.
Отмечается, что около 120 владельцев частных моделей 914 посетили специальную торжественную выставку "50 лет 914 - настоящий Porsche", приуроченную к этому событию.
Известно, что в 1969 году компания Porsche первой из немецких автопроизводителей выпустила на рынок серийный спортивный автомобиль со среднемоторной компоновкой.
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