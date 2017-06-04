04.06 15:03 MIGnews.com

ЦАХАЛ показал "инженерный Намер"

צפו: "נמרי ההנדסה", שהחלו להיכנס לשירות מבצעי בצה"ל בחודשים האחרונים, מבצעים תימרונים בדרום @OrHeller (צילום: מנת"ק, משרד הביטחון) pic.twitter.com/TLB5waoWEm — חדשות 10 (@news10) June 4, 2017

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Министерство обороны продолжает совершенствовать программу развития бронетранспортеров нового поколения “Намер”.Министерство обороны продемонстрировало новую разновидность бронетранспортера - “инженерный Намер” во время испытаний в горах в районе Увда.Инженерные Намеры, начавшие поступать в ЦАХАЛ в последние месяцы, предназначены для военно-инженерных частей и помогает им преодолевать препятствия на поле боя, сочетая большую маневренность с максимальной защитой.Инженерный Намер будет поставляться в трех основных модификациях - бронетранспортер, машина командира взвода с возможностями взлома и разрушения, машина командира взвода с возможностями тягача и средствами наведения мостов.Как и все другие модификации, инженерные Намеры будут оснащены системой активной защиты Мэиль Руах.