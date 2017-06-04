ЦАХАЛ показал "инженерный Намер"

Министерство обороны продолжает совершенствовать программу развития бронетранспортеров нового поколения “Намер”.
Министерство обороны продемонстрировало новую разновидность бронетранспортера - “инженерный Намер” во время испытаний в горах в районе Увда.
Инженерные Намеры, начавшие поступать в ЦАХАЛ в последние месяцы, предназначены для военно-инженерных частей и помогает им преодолевать препятствия на поле боя, сочетая большую маневренность с максимальной защитой.
Инженерный Намер будет поставляться в трех основных модификациях - бронетранспортер, машина командира взвода с возможностями взлома и разрушения, машина командира взвода с возможностями тягача и средствами наведения мостов.
Как и все другие модификации, инженерные Намеры будут оснащены системой активной защиты Мэиль Руах.