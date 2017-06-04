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ЦАХАЛ показал `инженерный Намер` 04.06 15:03   MIGnews.com

ЦАХАЛ показал "инженерный Намер"

Министерство обороны продолжает совершенствовать программу развития бронетранспортеров нового поколения “Намер”.

Министерство обороны продемонстрировало новую разновидность бронетранспортера - “инженерный Намер” во время испытаний в горах в районе Увда.

Инженерные Намеры, начавшие поступать в ЦАХАЛ в последние месяцы, предназначены для военно-инженерных частей и помогает им преодолевать препятствия на поле боя, сочетая большую маневренность с максимальной защитой.

Инженерный Намер будет поставляться в трех основных модификациях - бронетранспортер, машина командира взвода с возможностями взлома и разрушения, машина командира взвода с возможностями тягача и средствами наведения мостов.

Как и все другие модификации, инженерные Намеры будут оснащены системой активной защиты Мэиль Руах.



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