04.06 13:55 MIGnews.com

Google грозит штраф на сумму в $9 млрд

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Европейские антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать поисковик Google за нарушения в сфере конкуренции, как сообщает Independent со ссылкой на Reuters и его собственные источники в Google.Сумма штрафа, по условиям антимонопольного законодательства ЕС, может составить до 10% от мирового оборота компании-нарушителя – в данном случае около $9 млрд.Решение Европейской комиссии о крупном штрафе будет вынесено по итогам 7-летнего расследования.Власти ЕС обвинили Google в апреле 2015 года в искажении результатов интернет-поиска в пользу своего торгового обслуживания, а также нанесении ущерба как конкурентам, так и потребителям. На Google поступили десятки жалоб от американских и европейских конкурентов.Комиссия и Google отказались от комментариев. Американская компания в прошлом опровергла обвинения, заявив, что регуляторы игнорируют конкуренцию со стороны интернет-магазинов Amazon и eBay.Сумма штрафа, по условиям антимонопольного законодательства ЕС, может составить до 10% от мирового оборота компании-нарушителя. В случае с Google, сумма может составить около $9 млрд.Европейская комиссия помимо штрафа также намерена запретить Google использовать нарушающую закон практику в дальнейшем. Однако пока непонятно, какие меры будут приняты, чтобы обязать поисковик обеспечить гарантированно равные обращения пользователей интернета к сайтам онлайн-продавцов.