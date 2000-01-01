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SpaceX успешно запустили ракету к МКС | Фото:05.05 03:11   MIGnews.com

SpaceX успешно запустили ракету к МКС


Сегодня компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС).

Об этом в субботу, 4 мая сообщает портал Teslarati.

Старт ракеты осуществился с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:48 по времени Восточного побережья США.

Ранее сообщалось, что космический корабль Dragon должен доставить на МКС оборудование для проведения нескольких десятков научных экспериментов.

Напомним, изначально компания планировала осуществить запуск утром 3 мая по американскому времени. Однако в субботу SpaceX заявили о переносе запуска Falcon 9 из-за технического сбоя.


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