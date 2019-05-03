Facebook заблокировал страницу антисемита Луиса Фаррахана

Кроме того, среди заблокированных были владелец сайта Infowars Алекс Джонс и политический обозреватель Майло Яннопулос.
"Мы всегда блокировали лиц или организации, которые пропагандируют насилие и ненависть или участвуют в них, независимо от их идеологии. Процесс оценки потенциальных нарушителей является обширным, и именно это привело нас к нашему решению удалить эти учетные записи сегодня", — говорится в заявлении представителя Facebook.
Администрация социальной сети также пообещала принять больше мер для устранения ненавистнических высказываний и издевательств на сайте платформы.