Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Facebook заблокировал страницу антисемита Луиса Фаррахана | Фото:04.05 17:21   MIGnews.com

Facebook заблокировал страницу антисемита Луиса Фаррахана

Facebook объявил, что заблокировал страницу лидера радикальной организации "Нация ислама" Луиса Фаррахана за разжигание ненависти и публикацию антисемитского контента в социальной сети.

Об этом в субботу, 4 мая сообщает Page Six.

Кроме того, среди заблокированных были владелец сайта Infowars Алекс Джонс и политический обозреватель Майло Яннопулос.

"Мы всегда блокировали лиц или организации, которые пропагандируют насилие и ненависть или участвуют в них, независимо от их идеологии. Процесс оценки потенциальных нарушителей является обширным, и именно это привело нас к нашему решению удалить эти учетные записи сегодня", — говорится в заявлении представителя Facebook.

Администрация социальной сети также пообещала принять больше мер для устранения ненавистнических высказываний и издевательств на сайте платформы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:07
"Исламский джихад" опубликовал видео с угрозами
17:02
Израиль закрывает границу с Газой в ответ на атаки
16:47
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Газе
16:38
Женщина тяжело ранена при обстреле в Кирьят-Гате
16:13
Ашкелон, попадание в дом престарелых
16:13
Террористы готовятся к ракетной атаке аэропорта Бен-Гурион
16:11
Явне открывает бомбоубежища
16:02
Прямое попадание в дом в Ашкелоне
15:37
Ракетные атаки: Улучшилось состояние раненного солдата
15:30
Прямое попадание ракеты в дом в Кирьят Гат
15:30
Взрыв ракеты: в Кирьят-Гат ранена женщина
15:23
Сирены ракетной тревоги в Бейт-Шемеш и Лакиш
15:03
Видео: ЦАХАЛ бомбит Газу
14:45
Кушнер: Мы обсудим аннексию Иудеи и Самарии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus