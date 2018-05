05.05 00:27 MIGnews.com

Беременные смогут делать УЗИ, не выходя из дома

Израильский стартап заканчивает работу над портативным устройством, при помощи которого беременные женщины смогут самостоятельно проводить ультразвуковое исследование и наблюдать за развитием ребенка, не выходя из дома.Об этом в пятницу, 4 мая сообщает Hadashot, передает The Times of Israel В компании PulseNmore LTD рассказали, что устройство будет подсоединяться к смартфону, выводя изображение на дисплей.По словам профессора Медицинского центра Рабина в Петах-Тикве, Исраэля Мейснера, полученные материалы можно будет отправить доктору, чтобы он изучил их и сделал вывод о том, нормально ли протекает беременность.В интервью журналистам Мейснер подчеркнул, что новая разработка может стать революционной и существенно повлиять на частоту, с которой будущие мамы проходят ультразвуковое исследование.Отметим, что это будет очень важно для Израиля, где беременные женщины, как правило, проходят от шести до восьми проверок. Например, новинка пригодится в ситуации, когда женщина долго не ощущает движения ребенка.Согласно информации издания, данное устроиство еще не получило одобрения Министерства здравоохранения, но разработчики утверждают, что оно уже успешно тестируется в США.