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Беременные смогут делать УЗИ, не выходя из дома | Фото:05.05 00:27   MIGnews.com

Беременные смогут делать УЗИ, не выходя из дома

Израильский стартап заканчивает работу над портативным устройством, при помощи которого беременные женщины смогут самостоятельно проводить ультразвуковое исследование и наблюдать за развитием ребенка, не выходя из дома.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает Hadashot, передает The Times of Israel.

В компании PulseNmore LTD рассказали, что устройство будет подсоединяться к смартфону, выводя изображение на дисплей.

По словам профессора Медицинского центра Рабина в Петах-Тикве, Исраэля Мейснера, полученные материалы можно будет отправить доктору, чтобы он изучил их и сделал вывод о том, нормально ли протекает беременность.

В интервью журналистам Мейснер подчеркнул, что новая разработка может стать революционной и существенно повлиять на частоту, с которой будущие мамы проходят ультразвуковое исследование.

Отметим, что это будет очень важно для Израиля, где беременные женщины, как правило, проходят от шести до восьми проверок. Например, новинка пригодится в ситуации, когда женщина долго не ощущает движения ребенка.

Согласно информации издания, данное устроиство еще не получило одобрения Министерства здравоохранения, но разработчики утверждают, что оно уже успешно тестируется в США.
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