05.05 02:28 MIGnews.com

Ученые выяснили, как работает "сарафанное радио"

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Математики из Санкт-Петербурга разработали программу, которая предсказывает распространение вирусной информации и отслеживать ее среди пользователей соцсетей и абонентов сотовых сетей, передает РИА Новости.Ученые сообщили, что в программе учитываются особенности общения людей. Например, цепочка обрывается, если человек сообщает информацию тому, кому она не интересна. Также учитывается, что человек может забыть о новости после разговора и не будет распространять ее дальше.Как отметили специалисты, "сарафанное радио" для части людей бывает единственным источником информации. Особенно много людей, вовлеченных в цепочку, бывает во время кризисных ситуаций.Согласно выводам ученых, каждый житель "сарафанной сети" обладает набором связей с другими, причем, связи могут быть разного характера. В первую очередь информацию сообщают либо самым близким, либо тем, кому она, по мнению сообщающего, будет наиболее интересна.То, с какой скоростью распространяется информация, зависит от того, была ли она экстренной, а также от типа источника. Например, некоторые люди, которые стоят во главе сетей, распространяют новости быстрее других.