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www.irkut.com 04.05 23:19   MIGnews.com

Россия завершила 12 проектов по созданию военной техники

Двенадцать проектов по разработке вооружений и специальной техники нового поколения завершены в России, свидетельствует отчет о выполнении майских указов президента, опубликованный на сайте кабмина.

Всего Фонд перспективных исследований одобрил 75 проектов.

"По состоянию на 7 апреля 2017 года попечительским советом на основании рекомендаций научно-технического совета фонда одобрено 75 проектов, из которых 12 уже завершены", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках 52 проектов заключены договоры на реализацию. Проекты направлены на создание ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники. Новые разработки планируется сделать основой системы вооружения в 2025–2030 годах.

В Правительстве добавили, что результатом работы над проектами фонд получил 69 "результатов интеллектуальной деятельности".
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