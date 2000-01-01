04.04 19:25 MIGnews.com

В атмосфере Венеры могут обитать микроорганизмы

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В облаках Венеры могут обитать различные бактерии и микроорганизмы. Об этом заявили специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне. На уровне 50 км над поверхностью Венеры в плотных слоях атмосферы планеты сложились благоприятные условия для зарождения примитивных форм жизни, считают ученые.Об этом исследователи из разных стран заговорили еще вначале освоения космоса. Впервые данная гипотеза была выдвинута астрономом Карлом Саганом в 1967 году. Позже в 1997 году астробиолог Дэвид Гринспун привел новые доводы в ее пользу.Результаты нового исследования показали, что в тот период, когда условия на поверхности Венеры стали малопригодными для жизни, микроорганизмы смогли подняться в другие слои атмосферы, где они и продолжили свое существование.На сегодня, возможные ареалы обитания микроорганизмов выглядят как темные пятна на облаках планеты, предполагают американские специалисты.В этих микроорганизмах есть частницы серной кислоты и другого неизвестного светопоглащающего вещества. Эти следы сохранялись в атмосфере на протяжении нескольких дней. Через некоторое время менялась их форма и контрастность.Один из авторов исследования Санджай Лимайе пояснил, что некоторые микробы на нашей планете могут существовать в кислотных средах, поглощая углекислый газ и производя серную кислоту."Нечто подобное мы заметили на облаках Венеры. Мы также знаем о бактериях со светопоглощающими свойствами. Вполне возможно, что наличие этих микроорганизмов может объяснить загадочные тёмные пятна", — цитирует RT слова ученого.Лимайе добавил, что считает эту идею вполне реалистичной, поскольку аналогичные процессы протекают и на Земле. В пример, он привел соленое озеро Цо Кар, которое находится на севере Индии.Он отметил, что в воду часто "попадают порошкообразные бактерии, которые содержат серу.При этом специалист подчеркнул, что пока неизвестно, существовали ли подобные бактерии в облаках Венеры. Но благодаря современным методикам, отметил Лимайе, можно определить органические это частицы или нет.