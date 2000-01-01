05.04 03:09 MIGnews.com

iPhone оставил владельцу ожоги третьей степени

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Житель США Вили Дей заработал ожоги третьей степени после того, как поставил свой iPhone на зарядку и лег спать. Проснулся он от удара током, а также жжения на шее, вызванного цепочкой армейского жетона, передает CNET.Сообщается, что американец использовал дополнительный кабель, в который он вставил вилку зарядки. Как позднее выяснилось, штыри не до конца в нее вошли, а после того, как на них легла металлическая цепочка, она сработала проводником.Медики после осмотра потерпевшего отметили, что ему очень повезло, ведь инцидент мог закончиться летальным исходом.Специалисты подчеркивают, что нужно проявлять бдительность в отношении заряда электроники, ведь это очень серьезные вещи.Дей получил ожоги третьей степени на руках и шее. Однако в целом его состояние не вызывает опасений.