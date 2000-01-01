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iPhone оставил владельцу ожоги третьей степени | Фото: iPhone/Flickr05.04 03:09   MIGnews.com

iPhone оставил владельцу ожоги третьей степени

Житель США Вили Дей заработал ожоги третьей степени после того, как поставил свой iPhone на зарядку и лег спать. Проснулся он от удара током, а также жжения на шее, вызванного цепочкой армейского жетона, передает CNET.

Сообщается, что американец использовал дополнительный кабель, в который он вставил вилку зарядки. Как позднее выяснилось, штыри не до конца в нее вошли, а после того, как на них легла металлическая цепочка, она сработала проводником.

Медики после осмотра потерпевшего отметили, что ему очень повезло, ведь инцидент мог закончиться летальным исходом.

Специалисты подчеркивают, что нужно проявлять бдительность в отношении заряда электроники, ведь это очень серьезные вещи.

Дей получил ожоги третьей степени на руках и шее. Однако в целом его состояние не вызывает опасений.
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