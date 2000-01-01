04.04 20:07 MIGnews.com

Компания Tesla обогнала по ценности Ford

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По объему капитализации компания Tesla Motors ($48,7 млрд) обогнала Ford ($45,6 млрд) более чем на 3 млрд. и вышла на второе место среди американских автопроизводителей по уровню рыночной стоимости. Как сообщает Bloomberg, теперь Tesla уступает только концерну General Motors ($51,2 млрд)При всем этом Ford обгоняет компания Илона Маска как по количеству проданных автомобилей, так и по уровню прибыли. Если за Ford реализовал более 6,7 миллиона автомобилей, то Tesla продала лишь около 76 тысяч своих машин.Акции Tesla выросли на 5,8% после того, как компания поставила рекорд продаж за три первых месяца года. В 2017 году в мире было продано 25 тысяч электромобилей Tesla (включая 13,45 тысячи седанов Model S и 11,55 тысячи кроссоверов Model X), что на 69% превзошло продажи первого квартала 2016 года.Отмечается, что в Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл.