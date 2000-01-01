04.03 08:16 MIGnews.com

Израильские университеты в ТОП-100 лучших программ обучения

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Издание QS World University Rankings выпустили ежегодный рейтинг лучших программ обучения в мировых университетах - семь израильских факультетов вошли в первую сотню. Об этом пишет JP.86 программ в восьми израильских высших учебных заведениях, показало общий регресс в системе высшего образования Израиля по сравнению с глобальными конкурентами. Для составления рейтинга и оценки программ использовались четыре ключевых показателя: академическая репутация, репутация работодателей, цитирования и h-индекс - инструмент для измерения производительности исследовательского центра учреждения.В рейтинге сравниваются более 13 100 университетских программ, принятых студентами в 1368 университетах в 83 местах по всему миру.Согласно исследованиям, ведущим университетом Израиля является Еврейский университет в Иерусалиме, четыре программы которого входят в число 100 лучших в своей области. Кафедра теологии, богословия и религиоведения Еврейского университета была названа 11-й лучшей в мире - единственной из 20 лучших кафедр Израиля. Кафедра классики и древней истории университета заняла 34-е место в мире.Еще пять израильских кафедр вошли в промежуток 51-100 мировых лидеров: отдел коммуникаций и средств массовой информации Еврейского университета и его философские программы; Программа археологии Тель-Авивского университета; Программа Вейцманского института биологических наук; и математическая программа Техниона.С 2016 года доля показатели сократились вдвое с 0,2% до 0,1%. Доля лучших исследовательских программ в Израиле за последние пять лет также сократилась более чем вдвое: с 1,2% в 2016 году до 0,5% в 2020 году.Массачусетский технологический институт был признан мировым лидером по 12 предметным таблицам, больше, чем любое другое учреждение. Гарвардский университет ведет по 11 предметам, а Оксфордский университет - по 8 направлениям.