05.03 05:23 MIGnews.com

В Porsche заявили о намерении выпустить летающее такси

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Немецкий производитель спорткаров Porsche заявил о намерениях выйти на рынок воздушных пассажирских перевозок.Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Reuters со ссылкой на директора по продажам Porsche Детлева фон Платена."Это действительно имеет смысл. Если я еду от Цуффенхаузена (завода Porsche) в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты", - отметил Платен.Porsche планирует создать такое авиатакси, каким пассажиры смогли бы управлять самостоятельно, без необходимости получать лицензию пилота. В компании считают, что этого можно достичь, поскольку многие функции автомобиля будут автоматизированы.Издание отмечает, что первый электрокар Porsche, построенный на базе концепта Mission E, поступит в продажу в 2019 году. По данным издания Car Magazine, автомобиль будет стоить примерно как базовая Panamera, то есть на уровне 90 тыс. евро.