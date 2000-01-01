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В Porsche заявили о намерении выпустить летающее такси | Фото:05.03 05:23   MIGnews.com

В Porsche заявили о намерении выпустить летающее такси

Немецкий производитель спорткаров Porsche заявил о намерениях выйти на рынок воздушных пассажирских перевозок.

Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Reuters со ссылкой на директора по продажам Porsche Детлева фон Платена.

"Это действительно имеет смысл. Если я еду от Цуффенхаузена (завода Porsche) в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты", - отметил Платен.

Porsche планирует создать такое авиатакси, каким пассажиры смогли бы управлять самостоятельно, без необходимости получать лицензию пилота. В компании считают, что этого можно достичь, поскольку многие функции автомобиля будут автоматизированы.

Издание отмечает, что первый электрокар Porsche, построенный на базе концепта Mission E, поступит в продажу в 2019 году. По данным издания Car Magazine, автомобиль будет стоить примерно как базовая Panamera, то есть на уровне 90 тыс. евро.
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