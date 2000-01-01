05.03 01:24 MIGnews.com

Подсчитан средний срок использования товаров Apple

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Чуть больше четырех лет - столько в среднем "проживут" устройства, произведенные американской технологической компанией Apple. К такому выводу, как сообщает Business Insider, пришли специалисты из аналитической компании Asymco.В своих расчетах они опирались на открытую информацию, представленную компанией Apple. Согласно этой информации, на сегодняшний день компания продала 2,05 млрд смартфонов и компьютеров по всему миру, 750 млн из них - почти треть - таких устройств больше не используются.На основании своего анализа они утверждают, что средний срок использования "яблочных" продуктов составляет 4 года и 3 месяца. Кроме того, оказалось, что сами юзеры начинают пользоваться своими iPhone и Mac в течение все более продолжительных сроков, так как еще десять лет назад этот показатель не превышал полутора лет.