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Подсчитан средний срок использования товаров Apple | Фото: Pixabay05.03 01:24   MIGnews.com

Подсчитан средний срок использования товаров Apple

Чуть больше четырех лет - столько в среднем "проживут" устройства, произведенные американской технологической компанией Apple. К такому выводу, как сообщает Business Insider, пришли специалисты из аналитической компании Asymco.

В своих расчетах они опирались на открытую информацию, представленную компанией Apple. Согласно этой информации, на сегодняшний день компания продала 2,05 млрд смартфонов и компьютеров по всему миру, 750 млн из них - почти треть - таких устройств больше не используются.

На основании своего анализа они утверждают, что средний срок использования "яблочных" продуктов составляет 4 года и 3 месяца. Кроме того, оказалось, что сами юзеры начинают пользоваться своими iPhone и Mac в течение все более продолжительных сроков, так как еще десять лет назад этот показатель не превышал полутора лет.
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