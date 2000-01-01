Подсчитан средний срок использования товаров Apple
Чуть больше четырех лет - столько в среднем "проживут" устройства, произведенные американской технологической компанией Apple. К такому выводу, как сообщает Business Insider, пришли специалисты из аналитической компании Asymco.
В своих расчетах они опирались на открытую информацию, представленную компанией Apple. Согласно этой информации, на сегодняшний день компания продала 2,05 млрд смартфонов и компьютеров по всему миру, 750 млн из них - почти треть - таких устройств больше не используются.
На основании своего анализа они утверждают, что средний срок использования "яблочных" продуктов составляет 4 года и 3 месяца. Кроме того, оказалось, что сами юзеры начинают пользоваться своими iPhone и Mac в течение все более продолжительных сроков, так как еще десять лет назад этот показатель не превышал полутора лет.