05.02 05:11 MIGnews.com

Редкая пещерная саламандра семь лет просидела на одном месте

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Редкая пещерная саламандра семь лет просидела на одном месте.Одна особь европейских протеев не сдвигалась с места 2 569 дней, это выяснили ученые из Будапештского университета.Эти существа способны обходиться без еды несколько лет, а отсутствие хищников не даёт им дополнительную мотивацию к активности. Главный стимул для передвижения этих саламандр — спаривание, что происходит раз в 12,5 лет.Самая активная особь сдвинулась с изначального места на 38 метров. А самый ленивый протей провёл на одном месте семь лет. "Они вообще почти ничего не делали", — отметил один из ученых.