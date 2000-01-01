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Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА | Фото:04.02 21:58   MIGnews.com

Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА

Объединение оборонных инноваций США выбрало на вооружение разработанную израильской фирмой D-Fend Solutions систему по борьбе с беспилотниками EnforceAir c-UAS.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

EnforceAir c-UAS – автономная система, которая автоматически распознает и идентифицирует вражеские БПЛА. Система позволяет брать под контроль вражеские дроны и обеспечивать их безопасное приземление.

В течение последних двух лет компания сотрудничала с Офисом технической поддержки по борьбе с терроризмом (CTTSO) помощника министра обороны США по специальным операциям / конфликтам низкой интенсивности (ASD SO / LIC).

В 2019 году система была успешно опробована большинством американских военных ведомств и подразделений, среди которых: Силы спецназначения США, Армия США, ФБР, Таможенный и пограничный патруль, служба Маршалов и другие.

"EnforceAir продемонстрировал высочайшую производительность C-sUAS, благодаря постоянным обновлениям и развитию D-FEND, основанным на прямой обратной связи от небольших операторов тактической группы, развернутых OCONUS & CONUS", – заявил менеджер программы ASD SOLIC CTTSO Tactical Ops Майкл Трекслер.

По его словам, D-Fend играет все более важную роль в усилиях США по обеспечению безопасности солдат и страны.


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