Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА

EnforceAir c-UAS – автономная система, которая автоматически распознает и идентифицирует вражеские БПЛА. Система позволяет брать под контроль вражеские дроны и обеспечивать их безопасное приземление.
В течение последних двух лет компания сотрудничала с Офисом технической поддержки по борьбе с терроризмом (CTTSO) помощника министра обороны США по специальным операциям / конфликтам низкой интенсивности (ASD SO / LIC).
В 2019 году система была успешно опробована большинством американских военных ведомств и подразделений, среди которых: Силы спецназначения США, Армия США, ФБР, Таможенный и пограничный патруль, служба Маршалов и другие.
"EnforceAir продемонстрировал высочайшую производительность C-sUAS, благодаря постоянным обновлениям и развитию D-FEND, основанным на прямой обратной связи от небольших операторов тактической группы, развернутых OCONUS & CONUS", – заявил менеджер программы ASD SOLIC CTTSO Tactical Ops Майкл Трекслер.
По его словам, D-Fend играет все более важную роль в усилиях США по обеспечению безопасности солдат и страны.