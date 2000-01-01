Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







05.02 04:23   MIGnews.com

Илон Маск переименовал огнеметы из-за проблем с таможней

Основатель SpaceX и сооснователь Tesla Илон Маск решил переименовать свои огнеметы в "неогнеметы". Он объяснил это тем, что при отправке товаров покупателям возникают трудности с таможенными службами.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Судя по всему, на некоторых таможнях говорят, что они не пропустят ничего, что называется "огнемет". Чтобы решить эту проблему, мы переименовываем его в "неогнемет"", — сообщил предприниматель.



Маск добавил: "Или в "устройство повышения температуры".

Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:51
В сети появилось видео теракта на Концерте  
16:53
Нетаниягу: Террорист получит по заслугам
16:24
ХАМАС поддержал теракт в Ариэле
15:58
Лапид: Израиль не позволит себе игнорировать кризис в Газе!
15:30
В результате атаки в Ариэле убит израильтянин
15:26
Атака в Ариле: Офицер ЦАХАЛа сбил террориста машиной
14:47
Режим Асада обвиняют в применении химического оружия
14:32
"Ашкелонский хакер" совершил попытку к бегству
14:07
Представители Сеула и Пхеньяна встретятся на Олимпиаде-2018
14:01
Харедим требуют приравнять учебу в йешиве к службе в ЦАХАЛе
13:47
Германия выплатит компенсации алжирским евреям
13:11
Швейцария возглавила рейтинг стран-налоговых убежищ
12:46
СТС пропал на yes
12:44
"США - незаменимый посредник в мирных переговорах"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus