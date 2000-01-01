05.02 04:23 MIGnews.com

Илон Маск переименовал огнеметы из-за проблем с таможней

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Основатель SpaceX и сооснователь Tesla Илон Маск решил переименовать свои огнеметы в "неогнеметы". Он объяснил это тем, что при отправке товаров покупателям возникают трудности с таможенными службами.Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter."Судя по всему, на некоторых таможнях говорят, что они не пропустят ничего, что называется "огнемет". Чтобы решить эту проблему, мы переименовываем его в "неогнемет"", — сообщил предприниматель.Маск добавил: "Или в "устройство повышения температуры".