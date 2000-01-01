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Индусы разработали первый смартфон для слепых | Фото:04.01 20:20   MIGnews.com

Индусы разработали первый смартфон для слепых

В Индии разработали первый в мире смартфон для людей с ослабленным или полностью утраченным зрением.

Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций в социальной сети Facebook.

Так, корпус телефона выполнен с использованием шрифта Брайля, кроме того в смартфоне реализована технология Shape Memory Alloy, в основу которой заложен эффект памяти формы (явление возврата к первоначальной форме при нагреве, которое наблюдается у некоторых материалов после предварительной деформации).

Экран смартфона, если его можно так назвать, включает в себя сетку контактов, расположенных сверху вниз в соответствии с требованиями. Она также представляет собой алфавит Брайля, а различные контакты отвечают за буквы и символы.



Экран – своего рода переводчик и может переводить обычный текст, содержащий привычные всем буквы, в шрифт Брайля и наоборот.


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