Индусы разработали первый смартфон для слепых

В Индии разработали первый в мире смартфон для людей с ослабленным или полностью утраченным зрением.
Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций в социальной сети Facebook.
Так, корпус телефона выполнен с использованием шрифта Брайля, кроме того в смартфоне реализована технология Shape Memory Alloy, в основу которой заложен эффект памяти формы (явление возврата к первоначальной форме при нагреве, которое наблюдается у некоторых материалов после предварительной деформации).
Экран смартфона, если его можно так назвать, включает в себя сетку контактов, расположенных сверху вниз в соответствии с требованиями. Она также представляет собой алфавит Брайля, а различные контакты отвечают за буквы и символы.
Экран – своего рода переводчик и может переводить обычный текст, содержащий привычные всем буквы, в шрифт Брайля и наоборот.