04.01 20:58 MIGnews.com

В 2020 году израильтяне создадут летающие авто

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Через 3 года на американский рынок - а, может быть, вскоре и на израильский - наконец, может попасть модель летающего автомобиля, которая последние 15 лет находилась на стадии разработки. Об этом сообщил разработчик "автомобиля будущего", израильская компания Urban Aeronautics.The Cormorant ("Баклан"), как было названо сие творение, является полуторатонным беспилотным аппаратом, способным переносить грузы до 500 кг и перемещаться со скоростью до 185 км/час. Его первый полет был испытан в ноябре, а совокупная стоимость проекта оценивается в 14 млн. долларов.Директор Urban Aeronautics Рафи Йоэли уверяет, что наибольший успех его аппараты будут иметь при необходимости эвакуации мирного населения в случае природных катастроф или вражеской атаки."Только представьте себе, что в городе использовать "грязную" бомбу, химическое вещество или что-либо еще, а это роботизированные и беспилотное устройство появится на улице и обеззаразит ее", - говорит он.Летать его автомобиль будет, при помощи внутренних роторов, а не вертолетных лопастей, благодаря чему сможет свободно перемещаться между домами и ниже линии электропередач без угрозы задеть их.Сейчас Рафи Йоэли работает над тем, чтобы его ноу-хау отвечало всем стандартам Федеральное управление гражданской авиации США, и не волнуется на счет того, что его могут обойти конкуренты, так как в мире пока зарегистрировано лишь 39 патентов летающих авто.