04.01 11:52 MIGnews.com

Ученые обнаружили новый человеческий орган

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Ирландские ученые из Университета Лимерика обнаружили новый человеческий орган – брыжейка. Брыжейка является частью пищеварительной системы, однако только сейчас специалисты доказали, что это отдельный орган. Работа исследователей опубликована в журнале Science Alert.Ученые предложили выделить брыжейке отдельный раздел науки. Профессор и руководитель учения Кэлвин Коффи подчеркнул, что изучение патологий нового органа должно стать отдельным полем для медицинских работ на уровне того, как отдельно изучаются гастроэнтерология и другие области знаний."Анатомическое описание, которое было дано более 100 лет назад, было неправильным. Этот орган далек от раздробленности. Это просто одна сплошная структура. Когда мы подойдем к брыжейке как к любому другому органу, мы можем классифицировать брюшные заболевания с точки зрения этого органа", - считает Кэлвин Коффи.До нового открытия согласно описаниям ученых, брыжейка – двухлистковая брюшная складка, посредством которой тонкая кишка прикреплена к задней стенке живота.