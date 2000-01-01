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Ученые обнаружили новый человеческий орган 04.01 11:52   MIGnews.com

Ученые обнаружили новый человеческий орган

Ирландские ученые из Университета Лимерика обнаружили новый человеческий орган – брыжейка. Брыжейка является частью пищеварительной системы, однако только сейчас специалисты доказали, что это отдельный орган. Работа исследователей опубликована в журнале Science Alert.

Ученые предложили выделить брыжейке отдельный раздел науки. Профессор и руководитель учения Кэлвин Коффи подчеркнул, что изучение патологий нового органа должно стать отдельным полем для медицинских работ на уровне того, как отдельно изучаются гастроэнтерология и другие области знаний.

"Анатомическое описание, которое было дано более 100 лет назад, было неправильным. Этот орган далек от раздробленности. Это просто одна сплошная структура. Когда мы подойдем к брыжейке как к любому другому органу, мы можем классифицировать брюшные заболевания с точки зрения этого органа", - считает Кэлвин Коффи.

До нового открытия согласно описаниям ученых, брыжейка – двухлистковая брюшная складка, посредством которой тонкая кишка прикреплена к задней стенке живота.
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