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Xiaomi решила презентовать свой флагман раньше срока | Фото:03.11 23:23   MIGnews.com

Xiaomi решила презентовать свой флагман раньше срока

Китайский гигант Xiaomi представит новый флагманский смартфон CC9 Pro, оснащенный 108-мегапиксельной камерой, о котором в последние дни разносится множество слухов, уже 5 ноября.

Международный аналог смартфона – Mi Note 10, анонсируют уже 14 ноября, сообщает пресс-служба китайской корпорации.

Однако на этот счет недавно появилась новая информация. 14 ноября — дата анонса смартфона в Польше, а вот в Испании, например, показ состоится раньше — 6 ноября.

Вероятно, именно 6 ноября можно считать датой официального релиза Mi Note 10, хотя пока и неясно, покажут ли в этот же день более производительный Mi Note 10 Pro, аналогов которому в линейке CC9 нет.


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