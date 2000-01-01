03.11 23:23 MIGnews.com

Xiaomi решила презентовать свой флагман раньше срока

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Китайский гигант Xiaomi представит новый флагманский смартфон CC9 Pro, оснащенный 108-мегапиксельной камерой, о котором в последние дни разносится множество слухов, уже 5 ноября.Международный аналог смартфона – Mi Note 10, анонсируют уже 14 ноября, сообщает пресс-служба китайской корпорации.Однако на этот счет недавно появилась новая информация. 14 ноября — дата анонса смартфона в Польше, а вот в Испании, например, показ состоится раньше — 6 ноября.Вероятно, именно 6 ноября можно считать датой официального релиза Mi Note 10, хотя пока и неясно, покажут ли в этот же день более производительный Mi Note 10 Pro, аналогов которому в линейке CC9 нет.