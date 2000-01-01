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Хаббл порадовал землян очередным волшебным снимком | Фото:03.11 22:17   MIGnews.com

Хаббл порадовал землян очередным волшебным снимком

Космическому телескопу "Хаббл" удалось заснять спиральную галактику NGC 1706 из созвездия Золотой Рыбы, находящуюся на расстоянии в примерно 230 миллионов световых лет от Земли.

Галактики могут казаться довольно "одинокими", однако многие из них соседствуют со своими "собратьями", формируя группы, включающие до 50 гравитационно связанных объектов, сообщает пресс-служба NASA.

Недавно Хаббл получил изображение спиральной галактики NGC 1706, оказавшуюся идеальным примером такой единицы, входящей в галактическую группу. Примерно половина известных нам галактик принадлежат к какой-либо группе, в том числе и Млечный Путь, входящий в Местную группу, которая включает Андромеду, Большое и Малое Магелланово Облако и галактику Треугольника.

Хаббл порадовал землян очередным волшебным снимком | Фото:

Группы – самое небольшое скоплений галактик (скопление галактик первого порядка); далее же по величине идут кластеры, что включают в себя сотни тысяч галактик, затем — суперкластеры, включающие уже множество кластеров.


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