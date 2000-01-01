03.11 10:30 MIGnews.com

В ВУЗах Израиля появятся академические курсы по инновациям

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В израильских ВУЗах появятся академические курсы по предпринимательству и инновациямВ результате реорганизации работы ВУЗов, университеты и колледжи, финансируемые Советом по высшему образованию, начнут обучение предпринимательству и инновациям в рамках учебы на первую и вторую академическую степень. Кроме этого, в учебных заведениях будут созданы предпринимательские центры, которые, кроме всего прочего, будут сотрудничать с израильской промышленностью и проводить всевозможные мероприятия для студентов.В Совете по высшему образованию подчеркивают, что несмотря на то, что Израиль является государством инноваций, в течение многих лет, деятельность кампусов была сосредоточена в основном на исследованиях и преподавании.Однако технологические изменения, наряду с ростом больших компаний, занимающихся информационными технологиями, и создающими свои собственные исследовательские центры, заставили академическую систему внести необходимые коррективы. Новая концепция кампуса направлена на то, чтобы раскрыть и сделать мир инноваций и предпринимательства доступным для студентов всех дисциплин, укрепляя знания в этой сфере параллельно исследовательской деятельности. Следует подчеркнуть, что эта концепция также находит свое место во многих лучших ВУЗах мира, в том числе в Массачусетском технологическом институте, Кембридже, Стэнфорде, Беркли и других.Центры предпринимательства позволят студентам более эффективно использовать свое время в период обучения, превратив академическое учреждение в место, где они смогут реализовать инновационные идеи. При этом студенты из разных дисциплин будут проходить обучение предпринимательству и работать с лекторами и профессиональными наставниками над реализацией важных проектов, влияющих на общество, экономику, здоровье и многое другое. Центры предпринимательства будут использовать кампус для создания инновационной экосистемы, которая способствует творчеству, устраняет барьеры и объединяет науку и промышленность.Профессор Яффа Зильбершац, председатель комитета по бюджету и планированию Совета: «Мы стремимся создать кампус нового поколения. Это стремление направлено на продвижение концепции инноваций и создание предпринимательской культуры в ВУЗах. Стремительное развитие технологий требует от академической системы внесения необходимых корректировок и освоения мира инноваций и предпринимательского мышления в каждом израильском ВУЗе».