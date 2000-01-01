04.10 02:39 MIGnews.com

Британия сняла ряд санкций с России для полета на Марс

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Великобритания смягчила ряд санкций против России, постановление вышло в четверг, 3 октября. Санкции касались поставок определенных веществ, входящих в состав ракетного топлива. С сегодняшнего дня, запрет снят ради проведения миссий на Марсе.Правки позволят совершить ряд шагов в рамках миссии по изучению Марса ЭкзоМарс-2020. Они были внесены в раздел Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза.Изначально, в разделе говорилось, что лицо, поставляющее в Россию гидразин, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива) для определенных пусковых установках, совершает преступление.Поправки позволяют импортировать в Россию "определенные вещества для определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии ЭкзоМарс-2020".