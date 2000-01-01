04.08 00:13 MIGnews.com
Разработан мобильный сервис только для мусульман
Банковская группа Турции Albaraka Türk презентовала свое детище - мобильное приложение, которое предназначено для использования представителями мусульманского общества в Европе.
Разработка производилась на основе банковской платформы solarisBank. Первыми его испытают мусульмане в Германии, затем его можно будет использовать во всей Европе.
Программа доступна в App Store и Google Play. В приложении открывается учетная запись без документов, а еще прилагается дебетовая карта Albaraka Türk, пишет Finextra
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Приложение предлагает широкий спектр услуг, ориентированных на мусульман: Zakat Calculator и функция Nearest Mosque.
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