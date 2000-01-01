03.08 09:30 MIGnews.com

Создана контролируемая мыслями рука-робот

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Исследователи Института Передовых Телекоммуникационных Исследований в Киото создали руку-робота, оснащенную нейрокомпьютерным интерфейсом.Система, в отличие от предыдущих опытов в этой сфере, фокусируется на многофункциональности.Рука-робот контролируется двумя электродами, прикрепленными к голове пользователя. Без того, чтобы уделять руке полное внимание, можно с ее помощью выполнять определенные типы задач, одновременно занимаясь другими делами свободными руками.В ходе эксперимента рука-робот брала бутылку, в то время как руки пользователя брали мяч.Эксперимент выходит за рамки контролирования руки мыслями. Речь идет о переучивании человеческого мозга на открывающуюся благодаря новыми технологиям многофункциональность - одновременный контроль за домашними приборами, смартфонами или станками.