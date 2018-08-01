Facebook и Instagram считают потраченное время

Разработчики объявили о новых инструментах, помогающие людям управлять своим временем на Facebook и Instagram. Инструменты включают панель уведомлений об активности и новый способ ограничения уведомлений.
Функции называются Your time on Facebook и Your activity для Instagram. Интерактивная панель изображает проведенное время в виде столбцовой диаграммы.
На "панели активности" можно установить напоминание, которое будет срабатывать при достижении обозначенного лимита. В разделе "настройки", "когда необходимо сконцентрироваться", можно будет на время отключить оповещения.
Можно настроить получение всех уведомлений от Facebook или Instagram, ограничив их появление в Центре уведомлений на срок до 8 часов.
Новая функция будет доступна 99% процентам пользователей в течение ближайших недель. 1% пользователей не получат к ней доступа для сравнения результатов.