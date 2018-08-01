Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Facebook и Instagram считают потраченное время 03.08 13:04   MIGnews.com

Facebook и Instagram считают потраченное время

Разработчики объявили о новых инструментах, помогающие людям управлять своим временем на Facebook и Instagram. Инструменты включают панель уведомлений об активности и новый способ ограничения уведомлений.

Функции называются Your time on Facebook и Your activity для Instagram. Интерактивная панель изображает проведенное время в виде столбцовой диаграммы.

На "панели активности" можно установить напоминание, которое будет срабатывать при достижении обозначенного лимита. В разделе "настройки", "когда необходимо сконцентрироваться", можно будет на время отключить оповещения.

Можно настроить получение всех уведомлений от Facebook или Instagram, ограничив их появление в Центре уведомлений на срок до 8 часов.

Новая функция будет доступна 99% процентам пользователей в течение ближайших недель. 1% пользователей не получат к ней доступа для сравнения результатов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
В Хараре - массовые протесты из-за фальсификации выборов
14:57
ЕС предоставит Испании €3 млн на борьбу с миграцией
14:47
Убийства в MDA Israel: подозреваемый дал показания
14:29
Япония направила ноту протеста Южной Корее
13:51
В Шанхае сотни тысяч людей эвакуированы из-за шторма
13:31
Юг Израиля: найдена тушка сокола с коктейлем Молотова
12:55
НАТО развернула в Косово военные учения
12:38
Откровения Регев об отце и Национальном законе
12:18
Brexit "съест" 30% персонала EMA
11:52
Запчасти для ракет не доехали в Иран
11:35
Египет инициирует договоренность Израиль-ХАМАС
11:33
NASA откажутся от "Союзов"
11:20
Остров Мальорка признал Сальвини персоной нон грата
10:42
Корбину подыскали место для выступления
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus