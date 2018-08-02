Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото: pixabay - WikiImages 03.08 11:33   MIGnews.com

NASA откажутся от "Союзов"

В NASA заявили, что в экспериментальном порядке откажутся от покупки мест в "Союзах" для доставки космонавтов на Международную космическую станцию, а взамен испробуют американских перевозчиков.

Двумя компаниями, претендовавшими на перевозку американских космонавтов стали Spase X изобретателя Илона Маска и Boeing. И если Маск уже заработал опыт на космической арене, то производителю самолетов только предстоят испытания ракеты-носителя.

За план, на который американское правительство выделило 8 миллиардов долларов, отчитываются оба конкурента. На данный момент точная дата полета неизвестна, однако в последний раз его отложили до апреля 2019 года. Это связано с тем, что контракт с Россией по доставке космонавтов "Союзами" заканчивает действие именно в апреле.

Сегодня NASA объявит имена астронавтов, которые полетят на МКС в космических кораблях Falcon компании Space X и Atlas V компании Boeing, сообщили в пресс-службе NASA.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:31
Юг Израиля: найдена тушка сокола с коктейлем Молотова
13:04
Facebook и Instagram считают потраченное время
12:55
НАТО развернула в Косово военные учения
12:38
Откровения Регев об отце и Национальном законе
12:18
Brexit "съест" 30% персонала EMA
11:52
Запчасти для ракет не доехали в Иран
11:35
Египет инициирует договоренность Израиль-ХАМАС
11:20
Остров Мальорка признал Сальвини персоной нон грата
10:42
Корбину подыскали место для выступления
10:26
Роскомнадзор проверит способность Facebook сохранять данные
10:19
ЕС достроил в Газе гигантскую солнечную электростанцию
10:10
В Дании прошел протест против нового закона о парандже
09:30
Создана контролируемая мыслями рука-робот  
09:03
Сотрудницу американского посольства в РФ обвинили в шпионаже
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus