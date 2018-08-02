В NASA заявили, что в экспериментальном порядке откажутся от покупки мест в "Союзах" для доставки космонавтов на Международную космическую станцию, а взамен испробуют американских перевозчиков.
Двумя компаниями, претендовавшими на перевозку американских космонавтов стали Spase X изобретателя Илона Маска и Boeing. И если Маск уже заработал опыт на космической арене, то производителю самолетов только предстоят испытания ракеты-носителя.
За план, на который американское правительство выделило 8 миллиардов долларов, отчитываются оба конкурента. На данный момент точная дата полета неизвестна, однако в последний раз его отложили до апреля 2019 года. Это связано с тем, что контракт с Россией по доставке космонавтов "Союзами" заканчивает действие именно в апреле.
Сегодня NASA объявит имена астронавтов, которые полетят на МКС в космических кораблях Falcon компании Space X и Atlas V компании Boeing, сообщили в пресс-службе NASA.