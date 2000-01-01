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Глобальный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp | Фото:03.07 19:05   MIGnews.com

Глобальный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp

Пользователи по всему миру начали жаловаться на работу мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Facebook и Instagram.

Об этом в среду, 3 июля сообщает The Sun.

Сбой подтвердил ресурс Downdetector.

По данным источников, большинство пользователей столкнулись с проблемой при просмотре фотографий и ленты в Facebook и Instagram. А приложение WhatsApp не может подключиться к серверу.

Кроме того, в сети сообщают о некорректной работе Twitter.

Ресурс отмечает, что 82% пользователей испытывают трудности с лентой публикаций, 9% - с сайтом, а 8% не могу войти в учетную запись.

Согласно ресурсу, на экране появляется сообщение "Невозможно загрузить. Пожалуйста, попросите отправить повторно". Также пользователи не могут отправить и получить сообщения.

Уточняется, что с данной проблемой, в основном, столкнулись пользователи соцсетей в восточном регионе США и западной части Европы.

Напомним, что в начале прошлого месяца Instagram уже испытывал аналогичные проблемы. Тогда работу сервера восстановили через два часа.


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