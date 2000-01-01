03.07 19:05 MIGnews.com
Глобальный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp
Пользователи по всему миру начали жаловаться на работу мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Facebook и Instagram.
Об этом в среду, 3 июля сообщает The Sun
.
Сбой подтвердил ресурс Downdetector
.
По данным источников, большинство пользователей столкнулись с проблемой при просмотре фотографий и ленты в Facebook и Instagram. А приложение WhatsApp не может подключиться к серверу.
Кроме того, в сети сообщают о некорректной работе Twitter.
Ресурс отмечает, что 82% пользователей испытывают трудности с лентой публикаций, 9% - с сайтом, а 8% не могу войти в учетную запись.
Согласно ресурсу, на экране появляется сообщение "Невозможно загрузить. Пожалуйста, попросите отправить повторно". Также пользователи не могут отправить и получить сообщения.
Уточняется, что с данной проблемой, в основном, столкнулись пользователи соцсетей в восточном регионе США и западной части Европы.
Напомним, что в начале прошлого месяца Instagram уже испытывал аналогичные проблемы. Тогда работу сервера восстановили через два часа.
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