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Израильский расширяемый наноспутник отправляется в космос | Фото:03.07 17:18   MIGnews.com

Израильский расширяемый наноспутник отправляется в космос

NSLComm, израильский аэрокосмический стартап, разработавший наноспутник, способный увеличиваться в космосе для расширения возможностей связи, запустит в пятницу свой первый спутник NSLSat-1, который станет полезной нагрузкой российской ракеты "Союз".

Об этом в среду, 3 июля сообщает The Times of Israel.

Спутник уже установлен на ракету-носитель, старт которой запланирован на 1:42 утра по восточному времени 5 июля на космодроме Восточный на Дальнем Востоке России, говорится в опубликованном в среду сообщении.

Фирма, базирующаяся в Аэропорт-Сити, является частью быстро растущего сектора аэрокосмических технологий, так называемой отрасли NewSpace, пионера частных космических полетов.

NSLComm разработал тканевые, гибкие тарелки-антенны, которые расширяются в пространстве, когда наноспутники достигают орбиты. Это обеспечивает большую пропускную способность и делает их в 100 раз более эффективными, чем самые продвинутые наноспутники.

В компании отметили, что их спутники стоят в 10 раз дешевле, чем более крупные спутники.



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