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Volvo показала миру супер авто для армии | Фото: Twitter04.07 22:19   MIGnews.com

Volvo показала миру суперавто для армии

Французская компания Arquus, которая принадлежит шведскому Volvo, опубликовала видеопрезентацию своего нового уникального транспортного средства, которое в ближайшем будущем будут использовать французские военнослужащие.

Об этом в среду, 3 июля, пишет Interesting Engineering.

Новый бронеавтомобиль Scarabée, что переводится с французского языка как "жук", использует два двигателя (электрический и дизельный), чтобы развивать скорость передвижения до 120 километров в час, несмотря на то, что его вес составляет 6,6 тонны.

Разработчики отметили, что транспортное средство – очень быстрое, скрытное и маневренное и оно станет неотъемлемым средством защиты на поле боя.

Военные смогут перевозить Scarabée и сбрасывать с самолета без парашюта с высоты до 4 метров.

Благодаря новым процессам сборки, автомобилю не страшны пули, взрывы и мины.

Однако одним из главных преимуществ транспортного средства, высота и длина которого составляют 1,8 метра и 4,6 метра, соответственно, является то, что оно способно разворачиваться на одном месте и передвигаться боком.

"Мы действительно работали над скоростью, потому что это тоже форма защиты, – объясняет Эммануэль Левахер, исполнительный директор Arquus. – Если вы наденете много защитной брони на автомобиль, это сделает его очень тяжелым, большим и, следовательно, медленным, если вы не дадите ему большой, мощный двигатель – в этом случае у вас больше не будет маленькой, проворной военной машины".

Кроме того, бронеавтомобилем, максимальная скорость которого достигает 120 км/ч, можно управлять дистанционно.



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