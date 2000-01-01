ИноСМИ: B-1B - проблема для российского флота

Стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США, которые в ходе майских полетов над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет, могут представлять "серьезную проблему" для российского флота.
В ходе майских маневров бомбардировщики отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника. Такую точку зрения изложили авторы издания The Drive.
По мнению журналистов, отправка B-1B в Черноморский регион является "очевидным сигналом" для России. Авторы статьи считают, что продемонстрированные США и их союзниками возможности могут представлять "серьезную проблему для российского флота".