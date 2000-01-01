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Программа 8P 2019 уже на сайте | Фото:03.06 18:09   MIGnews.com

Программа 8P 2019 уже на сайте

5+ спикеров, реальный опыт, практические доклады, ТОП актуальных тем — все это в программе конференции 8P. В рамках одного ивента ты посещаешь сразу 5 конференций. Как это возможно? Свободно перемещаясь между потоками.

Когда: 13 июля 2019 г.

Где: ОК “Одесса”, Гагаринское плато, 5.

Помни, каждый доклад в рамках конференции маркирован уровнем сложности: от новичка до профи. Так ты сможешь получить максимум полезностей, грамотно спланировать свой день и побывать на всех самых сочных докладах.

В потоке Интернет-маркетинг для бизнеса крупные игроки рынка расскажут:

- какие бизнесы будут выживать в условиях постоянно растущей конкуренции в поисковиках, растущих за клик ставок и перенасыщенного предложениями рынка (Prom.ua);

- как делать маркетинг на глобальных рынках (Founder группы IT компаний и венчурный инвестор);

- как сделать коллтрекинг рентабельным для крупного интернет-магазина с 3+ млн трафика в месяц (Ringostat);

Свежие решения в докладах PPC для специалистов:

- как специалисту по платному трафику выжить в мире тотальной автоматизации;

- как прогнозировать зоны роста и рисков на основе данных;

- о практических примерах использования скриптов и API.

Спикеры потока SEO для специалистов расскажут:

- как создать, раскрутить и продать за шестизначную сумму сайт под амазон;

- как внедрить комплексный подход к агрегации и анализу данных для аудита сайта;

- как эффективно строить ссылки (без риска гугл бана);

В потоке Арбитраж трафика знают, как делать деньги:

- facebook с миллионными оборотами (гемблинг, продвижение iOS приложения);

- закупке трафика через партнёрскую программу;

- трафикогенерации и монетизации в Европе под несколько локаций.

NEW SMM&Digital, пятый юбилейный поток 8P 2019:

- запуск рекламных кампаний в социальных сетях от А до масштабирования;

- ситуативный контент – вирусные охваты с бюджетами для бедных;

- как отличаться, если у тебя с конкурентами одинаковый продукт;

С каждым спикером у тебя будет возможность пообщаться тет-а-тет. Места хватит для всех 5 залов, 2 шатра, 2 лаунж-зоны, терраса и множество мини-локаций. Уже сейчас у 8Р есть чат в Telegram: тренды интернет-маркетинга и шутки.

Легенда конференции 8P панельные дискуссии — кладезь лайфхаков из мира интернет маркетинга. Здесь достаются все козыри, только успевай записывать все в свой брендированный 8P блокнот. 45+ спикеров и 1800+ участников, сколько фишек они спалят в этом году?

Интерактивная зона 8P 2019 — выставка стендов. На каждом получи наклейку, заполни квест-карту и выиграй призы на закрытии конференции. Для тебя мы приготовили: смарт-часы Apple Watch Series 4, крутецкий велик от Велопланета, часы Tissot Classic Dream Gent и много других ништяков..

Beach Afterparty. Всем известно: “Кто много работает, тот хорошо отдыхает”, а 8Р — это априори лето, Одесса и жаркая тусовка 🔥.

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