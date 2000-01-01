04.06 03:18 MIGnews.com

Ужасы Tesla: электромобили горят как спички

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Не секрет, что потушить загоревшийся электромобиль — та ещё задача. Машины с аккумуляторами зачастую горят гораздо сильнее и потушить их сложнее обычного авто.Как сообщает источник, в субботу 1 июня в Антверпене (Бельгия) Tesla Model S загорелась прямо во время подзарядки. При этом подключена она была к фирменной быстрой зарядке Supercharger.Приехавшие на вызов пожарные после того, как всё-таки потушили автомобиль, опустили его с огромную ёмкость с водой, чтобы машина снова не воспламенилась — такая возможность в случае электромобилей имеется. Всего электрокар пробыл в такой «ванной» 24 часа для отведения тепла и предотвращения повторного возгорания мощных аккумуляторов.Источник ничего не говорит о пострадавших, так что, вероятно, их, к счастью, не было.