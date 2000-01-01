03.06 13:29 MIGnews.com

Google восстанавливается после масштабного сбоя

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Сегодня в США были недоступны многие приложения и веб-сервисы Google, такие как YouTube, Snapchat, Gmail, Nest, Discord. Причиной этих неудобств стали крупные отключения в данном регионе, связанные со сбоем в работе облачного сервиса компании.Хотя эти проблемы в основном коснулись американцев, некоторые пользователи из Европы также сообщили, что они не смогли получить доступ к сервисам. Собственная панель мониторинга состояния G Suite Google показала проблемы практически с каждым веб-сервисом Google в какой-то момент, а Down Detector перечислил отчеты об отключении YouTube в ряде стран по всему миру.Google обвинил в проблемах «высокий уровень перегруженности сети на востоке США». «Мы проведем «вскрытие» и внесем соответствующие улучшения в наши системы, чтобы предотвратить это снова», - говорит представитель Google. «Мы искренне извиняемся перед теми, на кого повлияли сегодняшние проблемы».