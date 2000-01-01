Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые предположили наличие `шестого вкуса` | Фото: Thinkstock04.06 01:33   MIGnews.com

Ученые предположили наличие "шестого вкуса"

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Neuroscience, свидетельствует о том, что млекопитающие владеют способностью различать от всего прочего вкус воды.

Существует также противоречивая точка зрения о наличии отдельного вкуса жиров.

Ранее ученые обнаружили, что беспозвоночные и земноводные имеют рецепторные клетки, которые помогают им воспринимать вкус воды, но похожая система у млекопитающих не была описана вплоть до этого времени. Чтобы проверить это предположение, ученые провели ряд экспериментов.

Вначале они записывали сигналы, проходящие по вкусовым нервам мышей при употреблении растворов различных веществ и деионизированной воды. Когда эту группу отключали, грызуны не могли сделать правильный выбор между водой и силиконовым маслом без цвета и запаха. Данный факт подтвердила активация нервных клеток у животных при попадании к ним в рот воды, но не ее заменителя.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:22
Массажисту, тайно снимавшему женщин голыми, вынесли приговор
23:15
Ученые назвали пользу от жира на животе
22:25
Spiegel поместил на обложку Трампа, "уволившего" Землю
21:49
Арестован главный советник премьер-министра Турции
21:21
Иорданские пограничники отразили атаку боевиков из Сирии
20:56
Эхуд Барак: "Биньямин Нетаниягу дурачит общественность"
19:53
Путин: "Хакеры пытаются подставить Россию"
19:19
Фестиваль "Rock am Ring" эвакуировали из-за угрозы теракта
17:54
Филиппины: "Боевики ISIS не причастны к атаке на казино"
17:22
Взрывы на похоронах в Кабуле: 12 погибших, 18 раненых
16:55
Фарадж отрицает причастность к сговору Трампа с РФ
16:21
Полиция эвакуировала аэропорт "Шарль-де-Голль" в Париже
15:54
В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии 12-13 июня
15:30
ЦАХАЛ сообщил о "ложной тревоге" на границе с Газой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus