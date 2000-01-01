04.06 01:33 MIGnews.com

Ученые предположили наличие "шестого вкуса"

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Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Neuroscience, свидетельствует о том, что млекопитающие владеют способностью различать от всего прочего вкус воды.Существует также противоречивая точка зрения о наличии отдельного вкуса жиров.Ранее ученые обнаружили, что беспозвоночные и земноводные имеют рецепторные клетки, которые помогают им воспринимать вкус воды, но похожая система у млекопитающих не была описана вплоть до этого времени. Чтобы проверить это предположение, ученые провели ряд экспериментов.Вначале они записывали сигналы, проходящие по вкусовым нервам мышей при употреблении растворов различных веществ и деионизированной воды. Когда эту группу отключали, грызуны не могли сделать правильный выбор между водой и силиконовым маслом без цвета и запаха. Данный факт подтвердила активация нервных клеток у животных при попадании к ним в рот воды, но не ее заменителя.