03.06 23:15 MIGnews.com

Ученые назвали пользу от жира на животе

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Медики из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) определили полезную функцию сальника — складки внутренностной брюшины, богатой жировыми отложениями.Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Immunology.Американские ученые отмечают, что сальник выполняет иммунные функции: жидкость, циркулирующая между органами брюшной полости, фильтруется тканями складки.По мнению авторов исследования, сальник первым в организме реагирует на инфекцию (появляется фиброз из-за реакции на антигены), по его состоянию можно отследить начальный этап развития болезни.Между тем, по мнению ученых, сальник имеет и недостаток, способствуя распространению метастазов в организме (попадая в складку из брюшной полости, раковые клетки там и остаются). В частности, сальник выступает в качестве питательной среды для рака яичников и желудка.Специалисты предлагают использовать сальник в качестве индикатора начала воспалительного процесса в организме, а также в как потенциальную цель для профилактики метастазов.