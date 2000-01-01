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Ученые назвали пользу от жира на животе | Фото: Thinkstock03.06 23:15   MIGnews.com

Ученые назвали пользу от жира на животе

Медики из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) определили полезную функцию сальника — складки внутренностной брюшины, богатой жировыми отложениями.

Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Immunology.

Американские ученые отмечают, что сальник выполняет иммунные функции: жидкость, циркулирующая между органами брюшной полости, фильтруется тканями складки.

По мнению авторов исследования, сальник первым в организме реагирует на инфекцию (появляется фиброз из-за реакции на антигены), по его состоянию можно отследить начальный этап развития болезни.

Между тем, по мнению ученых, сальник имеет и недостаток, способствуя распространению метастазов в организме (попадая в складку из брюшной полости, раковые клетки там и остаются). В частности, сальник выступает в качестве питательной среды для рака яичников и желудка.

Специалисты предлагают использовать сальник в качестве индикатора начала воспалительного процесса в организме, а также в как потенциальную цель для профилактики метастазов.
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