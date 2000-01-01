Facebook впервые создаст приложение для знакомств

Выступая вчера на ежегодной конференции разработчиков Facebook, Марк Цукерберг заявил, что новая опция станет отличным решением для тех, кто заинтересован в серьезных и продолжительных романтических отношениях, а не в кратковременных любовных связях.
По его словам, люди уже знакомятся на Facebook, но администрация ресурса намерена изменить этот опыт к лучшему.
Миллиардер также отметил, что для использования нового приложения пользователи смогут создать отдельный профиль, отличный от учетной записи в сети Facebook, а сеть поможет подобрать потенциальных партнеров, учитывая общие интересы и друзей.
Уточняется, что приложение будет также предлагать посещать разнообразные мероприятия по месту нахождения пользователя, чтобы повысить его шансы на знакомство с потенциальным партнером или партнершей.