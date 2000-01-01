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Facebook впервые создает приложение для знакомств | Фото:04.05 03:28   MIGnews.com

Facebook впервые создаст приложение для знакомств

Создатель Facebook заявил во вторник, что крупнейшая в мире социальная сеть скоро впервые запустит новую новую службу знакомств.

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

Выступая вчера на ежегодной конференции разработчиков Facebook, Марк Цукерберг заявил, что новая опция станет отличным решением для тех, кто заинтересован в серьезных и продолжительных романтических отношениях, а не в кратковременных любовных связях.

По его словам, люди уже знакомятся на Facebook, но администрация ресурса намерена изменить этот опыт к лучшему.

Миллиардер также отметил, что для использования нового приложения пользователи смогут создать отдельный профиль, отличный от учетной записи в сети Facebook, а сеть поможет подобрать потенциальных партнеров, учитывая общие интересы и друзей.

Уточняется, что приложение будет также предлагать посещать разнообразные мероприятия по месту нахождения пользователя, чтобы повысить его шансы на знакомство с потенциальным партнером или партнершей.
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