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У Tesla требуют 2 млрд. долларов за плагиат 03.05 12:55   MIGnews.com

У Tesla требуют 2 млрд. долларов за плагиат

Американский стартап Nikola Motor Co. подал в суд на своих конкурентов из Tesla Inc., требуя компенсировать более 2 млрд. долларов. Истцы считают, что компания Илона Маска создала свой грузовик Semi с нарушением их патентов.

Предварительно можно сказать лишь то, что изобретение появившейся в 2014 году автомобильной компании Nikola Motor – грузовик на водородных топливных элементах – было представлено в мае 2016 года, тогда как Tesla свой электрогрузовик презентовала лишь спустя полтора года. Но о плагиате было известно до официальной презентации Semi.

Истцы утверждают, что нашли между двумя машинами множество сходств, что, ввиду именитости конкурентов, навредит их возможностям по привлечению инвесторов и клиентов.

Сходства в частности обнаружены в дизайне обоих машин: передних крыльях, ветровых стеклах, расположенных посередине кабины дверях и аэродинамическом фюзеляже с аналогичными коэффициентами сопротивления. Уведомив об этом Tesla, истцы потребовали отложить презентацию.

Кроме того, в Nikola Motor утверждают, что компания Маска пыталась переманить их главного инженера, что подтверждает их догадки о том, что в Tesla знали об уникальном грузовике.

У Маска обвинения назвали безосновательными, а сам иск незаслуживающим внимания.
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