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Число покупателей гаджетов Apple резко снизилось | Фото: Thinkstock04.05 02:41   MIGnews.com

Число покупателей гаджетов Apple резко снизилось

Передовой гигант в мире электроники Apple сообщил, что в первом квартале 2017 года продал меньше айфонов, чем год назад.

В текущем году Apple продала 50,8 млн смартфонов за указанный период, что на 1% меньше, чем в первом квартале прошлого года. В настоящее время фирма готовится к выпуску новой модели айфона.

Одной из главных причин спада продаж айфонов в компании считают паузу в появлении новых моделей, как объяснил глава компании Тим Кук.

Снижение цифр продаж компенсируется ростом доходов различных сервисов компании, в том числе Apple Pay, iCloud и App Store, продажи которых возросли на 18% и составили 7 млрд долларов, пишет ВВС.

Отметим, что доходы от продаж айфонов возросли на 1% и составили 33,2 млрд долларов, несмотря на уменьшение числа проданных устройств.
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