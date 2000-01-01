04.05 02:41 MIGnews.com

Число покупателей гаджетов Apple резко снизилось

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Передовой гигант в мире электроники Apple сообщил, что в первом квартале 2017 года продал меньше айфонов, чем год назад.В текущем году Apple продала 50,8 млн смартфонов за указанный период, что на 1% меньше, чем в первом квартале прошлого года. В настоящее время фирма готовится к выпуску новой модели айфона.Одной из главных причин спада продаж айфонов в компании считают паузу в появлении новых моделей, как объяснил глава компании Тим Кук.Снижение цифр продаж компенсируется ростом доходов различных сервисов компании, в том числе Apple Pay, iCloud и App Store, продажи которых возросли на 18% и составили 7 млрд долларов, пишет ВВС.Отметим, что доходы от продаж айфонов возросли на 1% и составили 33,2 млрд долларов, несмотря на уменьшение числа проданных устройств.