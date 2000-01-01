Илон Маск ночует на заводе Tesla

Генеральный директор Tesla все еще пытается доказать, что его компания имеет все необходимое для перехода к массовому производству.
На своей странице в Twitter Илон Маск написал, что он "возвращается ко сну на фабрике", пока пытается исправить неполадки в электромобиле Model 3. Это напоминает запуск предыдущей модели Tesla – Model X, когда Маск держал спальный мешок возле производственной линии.
"Автомобильный бизнес – ад", - отметил Маск.
Как сообщает ТСН, дело в том, что инвесторы ожидают серийного производства Tesla в первом квартале, которые, как ожидается, будут отставать от прогнозов компании. Также сообщается, что Маск взял на себя производство Model 3 у руководителя Tesla по инженерии Дага Филда.
Производитель признает отставание от изначально намеченных объемов выпуска и планирует выйти на показатель в 5000 выпущенных Model 3 в неделю в этом квартале. Тем не менее, по непроверенным данным, сейчас собирается менее 2500 этих электрокаров в неделю.