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Илон Маск ночует на заводе Tesla | Фото: News Oresund/Flickr04.04 04:39   MIGnews.com

Илон Маск ночует на заводе Tesla

Генеральный директор Tesla все еще пытается доказать, что его компания имеет все необходимое для перехода к массовому производству.

На своей странице в Twitter Илон Маск написал, что он "возвращается ко сну на фабрике", пока пытается исправить неполадки в электромобиле Model 3. Это напоминает запуск предыдущей модели Tesla – Model X, когда Маск держал спальный мешок возле производственной линии.

"Автомобильный бизнес – ад", - отметил Маск.

Как сообщает ТСН, дело в том, что инвесторы ожидают серийного производства Tesla в первом квартале, которые, как ожидается, будут отставать от прогнозов компании. Также сообщается, что Маск взял на себя производство Model 3 у руководителя Tesla по инженерии Дага Филда.

Производитель признает отставание от изначально намеченных объемов выпуска и планирует выйти на показатель в 5000 выпущенных Model 3 в неделю в этом квартале. Тем не менее, по непроверенным данным, сейчас собирается менее 2500 этих электрокаров в неделю.
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