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В Казахстане могут запретить Telegram | Фото: Microsiervos/Flickr03.04 21:48   MIGnews.com

В Казахстане могут запретить Telegram

Если администрация мессенджера Telegram не удалит из каналов материалы запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), правительство республики запретит работу программы на ее территории.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев сообщил, что Telegram уже официально уведомили о выполнении судебного решения о признании ДВК экстремистской организацией, в связи с чем все связанные с ней материалы должны быть удалены или доступ к ним должен быть ограничен.

"На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram", — цитирует Абаев РИА Новости.

Он отмечает, что в случае невыполнения судебного решения могут быть приняты меры по ограничению работы программы в Казахстане.
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