В Казахстане могут запретить Telegram

Если администрация мессенджера Telegram не удалит из каналов материалы запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), правительство республики запретит работу программы на ее территории.
Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев сообщил, что Telegram уже официально уведомили о выполнении судебного решения о признании ДВК экстремистской организацией, в связи с чем все связанные с ней материалы должны быть удалены или доступ к ним должен быть ограничен.
"На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram", — цитирует Абаев РИА Новости.
Он отмечает, что в случае невыполнения судебного решения могут быть приняты меры по ограничению работы программы в Казахстане.