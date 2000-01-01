Израильские ученые сосредоточили внимание на сое

Израильский стартап NRGene принял активнейшее участие в научном исследовании, целью которого являлось повышение качественных показателей выращиваемой сои в помощь специалистам в области сельского хозяйства.
По данным издания, доктор Генри Нгуен из Колледжа сельского хозяйства, пищевых продуктов и природных ресурсов при Университете Миссури использовал программное обеспечение, созданное израильтянами, чтобы составить и изучить геномные последовательности двух сортов сои.
В израильской компании подчеркнули, что получение таких знаний о сое является очень важным. Специалисты полагают, что с помощью данного открытия появилась возможность увеличить количество полезных веществ при традиционном выращивании этой культуры.
Отметим, что соя, среди прочего, является ценным белком для людей и животных. Как известно, в соевых бобах содержится до 38% белка, то есть – в два раза больше, чем в свинине, в три раза больше, чем в яйцах, и в двенадцать раз больше, чем в молоке.