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Ученые: о будущем интеллекте ребенка расскажут его гены | Фото: Thinkstock04.04 05:16   MIGnews.com

Ученые: о будущем интеллекте ребенка расскажут его гены

Британские ученые с помощью ДНК, используя генетические маркеры, смогли узнать, какой интеллект будет в будущем у ребенка. К таким выводам пришли специалисты в Университетском колледже в Лондоне.

Ученые провели исследования с участием более 5825 детей. В результате эксперимента специалистов было установлено, дети, возраст которых составляет 7 – 14 лет, при наличии генетических отличий, в дальнейшем показывают неравенство в своей способности к чтению до показателя в 5%. Этот показатель считается учёными достаточно большим.

Лондонские специалисты убеждены, их новое открытие позволит, как родителям, так и учителям составление индивидуальных программ для каждого ребенка, чтобы снизить различия, которые могут возникнуть в их интеллектуальном развитии.
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