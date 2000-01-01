04.04 05:16 MIGnews.com

Ученые: о будущем интеллекте ребенка расскажут его гены

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Британские ученые с помощью ДНК, используя генетические маркеры, смогли узнать, какой интеллект будет в будущем у ребенка. К таким выводам пришли специалисты в Университетском колледже в Лондоне.Ученые провели исследования с участием более 5825 детей. В результате эксперимента специалистов было установлено, дети, возраст которых составляет 7 – 14 лет, при наличии генетических отличий, в дальнейшем показывают неравенство в своей способности к чтению до показателя в 5%. Этот показатель считается учёными достаточно большим.Лондонские специалисты убеждены, их новое открытие позволит, как родителям, так и учителям составление индивидуальных программ для каждого ребенка, чтобы снизить различия, которые могут возникнуть в их интеллектуальном развитии.