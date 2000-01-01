03.03 23:21 MIGnews.com

Найдены бактерии старше 4 млрд. лет

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Ученые нашли наиболее древние ископаемые, когда-либо найденные на земле, возраст которых - 4,2 млрд лет, пишет The Telegraph. Они сделали выводы, что жизнь на Земле появилась на сотни миллионов лет раньше, чем считалось до этого.Микроскопические бактерии, которые были меньше, чем ширина человеческого волоса, были обнаружены в горных породах в Квебеке, Канада, но ученые считают, что они жили в гидротермальных источниках в океанах, покрывавших раннюю планету.Это открытие является самым сильным свидетельством еще и того, что подобные организмы также могли развиться на Марсе, на котором в то время еще были океаны и атмосфера, и на него падали кометы, которые, вероятно, принесли ростки жизни и на Землю.Команда ученых из Университетского колледжа Лондона, которая сделала этот вывод, считает, что поиск подобных окаменелостей на Красной планете является лучшим шансом найти доказательства внеземной жизни.Новая находка указывает на то, что жизнь могла образоваться уже 4,5 миллиарда лет назад, ровно через сто миллионов лет после того, как начала формироваться Земля.