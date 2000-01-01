Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Найдены бактерии старше 4 млрд. лет | Фото: Thinkstock03.03 23:21   MIGnews.com

Найдены бактерии старше 4 млрд. лет

Ученые нашли наиболее древние ископаемые, когда-либо найденные на земле, возраст которых - 4,2 млрд лет, пишет The Telegraph. Они сделали выводы, что жизнь на Земле появилась на сотни миллионов лет раньше, чем считалось до этого.

Микроскопические бактерии, которые были меньше, чем ширина человеческого волоса, были обнаружены в горных породах в Квебеке, Канада, но ученые считают, что они жили в гидротермальных источниках в океанах, покрывавших раннюю планету.

Это открытие является самым сильным свидетельством еще и того, что подобные организмы также могли развиться на Марсе, на котором в то время еще были океаны и атмосфера, и на него падали кометы, которые, вероятно, принесли ростки жизни и на Землю.

Команда ученых из Университетского колледжа Лондона, которая сделала этот вывод, считает, что поиск подобных окаменелостей на Красной планете является лучшим шансом найти доказательства внеземной жизни.

Новая находка указывает на то, что жизнь могла образоваться уже 4,5 миллиарда лет назад, ровно через сто миллионов лет после того, как начала формироваться Земля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:26
Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофемашину
21:55
Турция обеспокоена напряжением в отношениях с Германией
21:17
Сирийская оппозиция приняла новые 12 принципов переговоров
20:51
Пентагон подтвердил новую волну авиаударов в Йемене
20:20
В США арестован угрожавший Еврейским общинным центрам
19:53
Дипломаты ЕС намерены "прояснить" Израилю свою позицию
19:19
Пальмира полностью освобождена
18:52
Малайзия отпустила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
18:20
Угроза взрыва в мэрии в Германии
16:49
ООН планирует следующий раунд переговоров по Сирии
15:54
Генштаб ВС РФ и НАТО провели переговоры впервые за три года
15:23
В Англии начали продавать "умные презервативы"
14:56
Хиллари Клинтон - метит в мэр Нью-Йорка?
14:33
Пожар в башне Трампа на Манхеттене
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus